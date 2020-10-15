Роскосмос заявил об отсутствии угрозы жизни для космонавтов на МКС

Жизнь экипажа на Международной космической станции (МКС) находится в безопасности, несмотря на поломку системы «Электрон-ВМ», сообщили в «Роскосмосе».

«Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Там добавили, что экипаж сегодня восстановит систему «Электрон-ВМ», которая позволяет получать экипажу кислород.

«Сегодня, 15 октября, экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему. Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает», – сказали в госкорпорации.

Ранее в четверг стало известно, что в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода.

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