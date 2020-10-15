Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 15 октября 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 39 копеек – до 78,03 рубля, курс евро поднялся на 40 копеек – до 91,6 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 43,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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