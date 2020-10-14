Россиян призвали не лететь за границу без острой необходимости

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не лететь за границу без острой необходимости.

«Но я бы не советовал россиянам воспринимать эту новость, как сигнал бежать и покупать билеты за границу. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне напряженной. Сегодня мы «пробили» весенний максимум – за последние сутки в России заразилось более 13,8 тыс. человек. Больше 35% больных госпитализируются, причем 12,5% из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ковидных коек пока хватает, но ситуация с каждым днем тревожнее», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Огуль отметил, что это решение понятно, так как России нужно восстанавливать экономику, заново налаживать хозяйственно-экономические связи, а у граждан также может быть необходимость вылететь за рубеж для решения неотложных вопросов.

По его мнению, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции.

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«Эти правила появились как результат уже приобретенного COVID-опыта. В этом вопросе от людей необходима строгая самодисциплина и ответственность. Если же нет острой необходимости лететь – останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких», – заключил зампред.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

Российские авиакомпании вновь начнут выполнять рейсы в Сербию, Японию и на Кубу.