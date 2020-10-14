Лавров ответил на вопрос о выборах в США цитатой из песни Слепакова

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о выборах в США, процитировав автора и исполнителя иронических песен Семена Слепакова.

На вопрос, кто из кандидатов в президенты США – Дональд Трамп или Джо Байден – предпочтительнее для России, Лавров ответил цитатой из песни.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит», – пошутил Лавров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также министр отметил, что какими бы ни были итоги выборов в США, Россию все равно будут обвинять во вмешательстве.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. На выборах досрочно проголосовали более 6,6 млн американцев. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не верит результатам опросов и ощущает поддержку со стороны избирателей.

Кандидат президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД