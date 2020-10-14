Минздрав предупредил об опасности коронавируса для беременных

Беременные женщины вследствие заражения коронавирусом могут потерять ребенка, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

«Такая тема (заражение коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) может у женщин забеременевших вызывать выкидыши. Если будет период такой, то при делеции хроматина сперматозоидов у женщины плод развивается до определенного момента, потом происходит выкидыш», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас на это не обращают должного внимания, хотя «это очень важный вопрос».

Также эксперт отметил, что коронавирус может привести к нарушениям, снижающим мужскую фертильность, что негативно отразиться на потомстве.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в период беременности и грудного вскармливания противопоказано вводить вакцину от коронавируса, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.

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