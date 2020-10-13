Порошенко выздоровел от COVID-19

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в социальных сетях, что излечился от коронавирусной инфекции, и собирается вернуться на работу.

«Получил негативный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», – заявил Порошенко в Facebook. Он также поблагодарил медиков за лечение, и пожелал своим подписчикам здоровья.

Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. «Он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», – отмечала супруга экс-президента Марина Порошенко.