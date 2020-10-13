Вирусолог объяснил смерть повторно заразившегося коронавирусом пациента

Повторное заражение коронавирусом пациентов и осложненное течение болезни во второй раз говорит о том, что у этих людей большие проблемы с иммунитетом, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Медики Нидерландов сообщили, что зарегистрировали первую смерть от повторного заражения коронавирусной инфекцией. Позже американские ученые заявили, что задокументировали первый случай повторного заражения пациента COVID-19. Сообщается, что в этот раз болезнь протекала тяжелее, чем в первый.

«Ничего в этом удивительного нет. Ситуация, что люди заболевают второй раз, означает только одно – у них очень большие проблемы с иммунитетом. То есть после первого раза у них никакого иммунитета от коронавируса не сформировалось. Мы, люди, все разные не только внешне, но и внутренне, в том числе и по иммунной системе», – говорит Зуев.

Вирусолог поясняет, что это абсолютно не значит, что вирус мутирует. Мутации – непростой процесс. По его мнению, в повторном заражении скорее виноваты люди, нежели сам вирус.

«И не надо думать, что формирование коллективного иммунитета или вакцины, которые мы создаем, находятся под угрозой. Дело в том, что таких людей со слабым иммунитетом – единицы. Это как исключения из правил. Есть люди, которые дважды в сезон гриппом болеют, между прочим. Так что ничего удивительного», – подытожил Зуев.

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь протекает тяжелее, поскольку «при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса».