Антитела к COVID-19 могут усиливать эффект заражения при повторном заболевании

При первичном инфицировании коронавирусом могут образоваться антитела, которые при повторном заболевании усиливают эффект заражения, сообщил глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«При первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса», – сказал Гинцбург РИА «Новости», комментируя сообщение голландских исследователей о том, что в Нидерландах умерла 89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом. Это первый случай смерти после повторного заражения COVID-19.

«Я подробностей не знаю, но возможно (умереть) как и при повторном, так и при первичном (заболевании). При повторном тем более. Вопрос в том – возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было. … Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная», – сказал Гинцбург.

Тем временем американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни. При этом вторая болезнь у 25-летнего жителя штата Невада протекала тяжелее, чем первая. Ранее ученые из США и Канады отмечали, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек перенес COVID-19 с явно выраженными симптомами.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную группу, которая займется изучением случаев повторного инфицирования коронавирусом.