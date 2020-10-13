В США установлен случай более тяжелого повторного заболевания COVID-19

Американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни. При этом вторая болезнь у 25-летнего жителя штата Невада протекала тяжелее, чем первая.

С момента начала эпидемии коронавируса в Китае экспертное сообщество и общественность дискутируют о том, способен ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа. Ответ на этот вопрос критически важен для определения стратегий вакцинации и оценки того, появится ли у человечества коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Первые долгосрочные наблюдения такого рода, которые проводились в ряде европейских стран, указывают на то, что формирование коллективного иммунитета естественным путем вряд ли будет возможно. Вдобавок недавно ученые из Гарвардского университета выяснили, что коронавирус мешает формированию клеток, способных долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Это открытие заставило медиков и биологов активно изучать то, как быстро антитела начинают исчезать из организма переболевших, передает ТАСС.

По текущим представлениям ученых, антитела начинают исчезать из кровотока бывших носителей коронавируса примерно через три месяца после начала болезни, в результате чего они опять становятся уязвимыми к инфекции. Пока у ученых нет оснований полагать, что нечто похожее может происходить с людьми, получившими первые экспериментальные прививки от коронавируса.

Теперь американские ученые получили первые свидетельства того, что иммунитет от коронавируса может исчезнуть еще быстрее или в принципе не сформироваться, изучая историю болезни 25-летнего молодого человека, обратившегося за помощью в одну из больниц штата Невада в конце мая с жалобами на ОРВИ.

Примерно за два месяца до этого, в конце марта, он заразился коронавирусом и перенес инфекцию в относительно легкой форме. В конце апреля он выздоровел, после чего чувствовал себя хорошо до конца мая, когда он опять почувствовал недомогание и обратился в госпиталь. Диагностика показала, что молодой человек еще раз заразился SARS-CoV-2, что на этот раз привело к развитию более тяжелой формы болезни.

Воспользовавшись тем, что врачи сохранили образцы апрельского и майского вируса, ученые расшифровали их геномы и сравнили их между собой. Это сравнение подтвердило, что житель Невады каждый раз заражался разными версиями SARS-CoV-2. Как отмечают ученые, это первый задокументированный случай столь быстрого повторного заражения на территории Северной Америки.

Еще четыре подобных случая, как отмечает журнал Lancet, происходили на территории Эквадора, Бельгии, Нидерландов и Гонконга. Только в одном из них врачи зафиксировали усиление симптомов болезни, что пока не позволяет говорить о том, что повторные заражения SARS-CoV-2 всегда будут более опасными для человека, чем первый эпизод болезни.

«Большинство из нас предполагали, что повторное заражение COVID-19, вероятно, станет обычным явлением, поскольку уровень иммунитета людей снижается после заражения», – заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Однако случай в Неваде, по его словам, особенно настораживает из-за очень короткого промежутка времени между двумя заболеваниями, а также из-за того, что повторное заражение оказалось намного серьезнее первого, пишет Financial Times.

Источник вируса пока остается неизвестным, однако ученые предполагают, что молодого человека могли заразить его родители, попавшие в больницу с аналогичным диагнозом чуть позже. Как надеются медики, открытие и изучение других случаев повторного заражения поможет им понять, как именно вирус еще раз проникает в организм больных, как на него реагирует иммунитет и как этого можно избежать.

«Мы до сих пор мало что знаем о том, как протекает COVID-19 и как на инфекцию реагирует иммунитет, однако наши наблюдения показывают, что перенесенная болезнь не гарантирует 100%-ную защиту от повторного заражения. Конечно, это всего один случай, который может быть исключением, однако он говорит о том, что все люди, включая переболевших, должны соблюдать меры предосторожности до появления вакцин», – заявил доцент университета штата Невада в Рено (США) Марк Пандори.

Ранее ученые из США и Канады отмечали, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек перенес COVID-19 с явно выраженными симптомами.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную группу, которая займется изучением случаев повторного инфицирования коронавирусом.