Пожарный ответил на заявление Самбурской о «мужчинах с низкой зарплатой»

Пользователь Twitter, представившийся пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах «с низкой зарплатой», за каких бы она «никогда не вышла замуж».

«За свою карьеру пожарного – пять лет – я достал из огня шесть человек», – передает РИА «Новости» слова мужчины.

Также он добавил, что получает меньше, чем Самбурская, но подчеркнул, что ему хватает зарабатываемых денег.

Ранее Самбурская опубликовала на своей странице в соцсети указала, что пожарные зарабатывают 25-35 тыс. рублей в месяц. По словам актрисы, пожарные «не потянут ее расходы». Она добавила, что потратила много времени, чтобы зарабатывать достаточно денег, и отказалась содержать своего мужчину.

Ее слова раскритиковал российский продюсер Иосиф Пригожин. «Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе не важно, чем он занимается», – отметил он.