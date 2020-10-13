Путин поручил усовершенствовать процедуру банкротства физлиц

Президент Владимир Путин поручил Министерству экономического развития проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства россиян и при необходимости улучшить ее.

Глава государства отдал такое распоряжение после совещания с членами правительства 9 сентября, сообщается на сайте Кремля.

«Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование», – отмечается в поручении.

Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 марта 2021 года, а также предоставлять доклады по теме ежегодно.

В 2019 году Минэкономразвития предлагало снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тыс. рублей.