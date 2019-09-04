Орешкин предложил снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития считает необходимым снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тыс. рублей, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

В настоящее время стоимость процедуры банкротства составляет 200 тыс. рублей, что для большинства должников является неподъемной суммой.

«Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей и тем самым сделать ее более доступной, для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти», – сказал министр, передает РИА «Новости».

При этом Орешкин подчеркнул, что ответственность за неспособность физлиц платить по долгам «полностью лежит на банковской системе». «Здесь моя позиция очень четкая: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают. Они должны понимать, что уровень финансовой грамотности не всех клиентов достаточный», – сказал министр.

По его словам, если человек попадает в ситуацию высокой долговой нагрузки, банк должен понимать, что для него это будет убытком, и это дополнительный материальный стимул для банков не доводить ситуацию до критической.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один-два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты.