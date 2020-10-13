Врач рассказала о пользе кефира во время вспышки коронавируса

Регулярное употребление кисло-молочных продуктов способствует укреплению иммунитета и помогает организму справляться с вирусами и бактериями особенно в период распространения коронавируса, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Это очень актуальная тема о микробиоте нашего организма. Каждый человек рождается с определенным набором полезной и вредной микрофлоры в кишечнике. И при неблагоприятном течении может активизироваться и та, и другая. Поэтому для поддержания баланса, чтобы микрофлора была нормальная, безусловно, кисломолочные продукты очень полезны, потому что они способствуют росту нормальной флоры», – передает «Ридус» ее слова.

Также врач посоветовала покупать кефир со сроком годности до трех дней при склонности к запорам.

По словам Русаковой, все кисломолочные напитки благоприятно влияют не только на пищеварение, но и на ночной сон, поскольку успокаивают нервную систему человека. В таком случае пить кефир рекомендуется за полчаса до сна.

Кроме того, диетолог рекомендовала разнообразить кисломолочную кухню.

«Важно, чтобы кисломолочные напитки были разнообразными, то есть не только кефир пьете, но и чередуете его с ряженкой и йогуртом. У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира. Стакан или полстакана кефира – эта дозировка считается безопасной как для взрослых, так и для детей», – добавила она.

Русакова подчеркнула, что люди, которые не могут пить цельное молоко из-за аллергии, могут себе позволить кисломолочные напитки, так как они гипоаллергенны.

Тем же, кто озабочен снижением массы тела, врач рекомендовала обращать внимание на жирность продукта.

«Жирность, безусловно, имеет значение. Если вы сидите на диете, можно использовать кефир однопроцентной жирности. Если вы не худеете, то желательно пить кефир с нормальной жирностью – 3,2%. Это оптимально для того, чтобы получить достаточное насыщение и чтобы хорошо усваивался кальций из напитка», – заключила врач.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил уверенность, что лучшим способом профилактики вызываемого коронавирусом заболевания являются занятия футболом на улице. По его словам, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса. Так, в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.

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