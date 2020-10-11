Доктор Комаровский назвал лучшее средство профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил уверенность, что лучшим способом профилактики вызываемого коронавирусом заболевания являются занятия футболом на улице.

Комаровский отметил, что тяжесть протекания вызываемого коронавирусом заболевания зависит не только от возраста человека. «Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути», – приводит слова Комаровского РИА «Новости».

Врач выразил уверенность, что когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса. «Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол», – заявил Комаровский.

Он также выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.

Ранее доктор Комаровский дал совет, что предпринять при появлении симптомов заражения коронавирусом, а также развеял миф о способе профилактики COVID-19.

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