Доктор Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял появившийся недавно миф о том, что коронавирус, прежде чем достичь легких, якобы четыре дня держится в горле.

На своей странице в Instagram медик возмутился распространенной информацией и опроверг мнение, что вирус якобы можно победить обильным питьем и полосканием горла соленой или подкисленной жидкостью.

«Если бы все было так просто – для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!» – написал Комаровский.

Доктор попросил подписчиков не верить таким утверждениям и не распространять ложные данные в социальных сетях.

Ранее Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин провели эксперимент, в котором показали, как следует мыть руки, чтобы на них не оставалось загрязненных участков.

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