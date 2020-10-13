Посол рассказал об интересе Швеции к российской вакцине

Шведские эксперты начали проявлять интерес к сотрудничеству с Россией по вакцине от коронавируса «Спутник V», рассказал посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

«Мы отмечаем, что Стокгольм начал проявлять признаки интереса к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», – передает ТАСС слова Татаринцева.

По словам посла, российская сторона по дипломатическим каналам передала шведам предложение по сотрудничеству в отношении использования, производства и распространения указанного препарата, однако официального ответа пока не получила. В то же время дипломат обратил внимание на то, что экспертные представители шведских властей уже начали проявлять заинтересованность в вакцине через местные СМИ.

В частности, в посольстве отметили, что координатор при правительстве Швеции по вопросам вакцинации от коронавируса Рикард Бергстрём в интервью газете «Дагенс нюхетер» назвал разработку российского Центра им. Гамалеи «интересной». Швед также подтвердил, что российское предложение по сотрудничеству находится сейчас в стадии рассмотрения, и он в ближайшее время намерен обсудить вопросы возможного взаимодействия по вакцине с российскими экспертами. Издание также привело комментарий российского посла о преимуществах разработки ученых России и перспективах коммерческого взаимодействия по ее продвижению в мире.

«Я надеюсь, что положительные сигналы, прозвучавшие в шведской прессе относительно возможной заинтересованности Стокгольма в сотрудничестве по данному сюжету, в скором времени материализуются в официальный ответ российской стороне», – отметил посол.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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