Словацкий депутат получил реальный срок за распространение радикальной символики

Взгляд
13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Россия тайно создает замену легендарному самолету

Ан-2 до сих пор эксплуатируется в России, но остро нуждается в замене и обновлении Николай Никитин/ТАСС
Появляются новые подробности по поводу того, каким будет новый самолет на замену легендарному «кукурузнику» – биплану Ан-2. Заявляется, что машина имеет важнейшее значение для транспортной связности нашей страны, но много лет профильные структуры не могли определиться с ее обликом и производителем. Почему замена Ан-2 превратилась в такую проблему? Подробности...
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Киев поставил русофобию выше здоровья граждан Украины

Российскую вакцину от COVID пока могут тайком купить лишь украинские олигархи со связями Sputnik/РИА Новости
На Украине тайком началась охота за российской вакциной от ковида, сообщил один из главных фармацевтов республики. Правда, президент Зеленский уже пообещал, что вакцину примет только из рук Запада. Впрочем, Зеленский свои обещания регулярно нарушает. Так что не исключено, что скоро Киев запросит «Спутник V». В конце концов, если Украина покупает газ у «страны-агрессора», почему бы не купить и вакцину? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Самоубийцы героями не бывают

Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Словацкий депутат получил реальный срок за распространение радикальной символики

    13 октября 2020, 10:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики.

    Как пишет Deutche Welle, в Словакии приговорен к лишению свободы на четыре года и четыре месяца лидер праворадикальной партии «Котлебовцы – Народная партия «Наша Словакия» (L SNS) Мариан Котлеба. Суд признал его виновным в поддержке идеологии, ставящей под угрозу гражданское общество и демократию, при помощи распространения соответствующей символики.

    В своем последнем слове обвиняемый 43-летний политик заявил, что «не осознает себя совершившим какое-либо преступление». Он намерен опротестовать приговор в Верховном суде. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов. Если приговор ему все же будет утвержден, Котлеба потеряет депутатский мандат.

    Это первый случай в истории Словакии, когда к тюремному заключению приговорен действующий парламентарий.

    Котлеба известен как ультранационалист, отметившийся ненавистническими высказываниями в отношении народа рома, мигрантов и беженцев. Партия L SNS выступает против ЕС и требует выхода Словакии из НАТО. В 2016 году она вошла в словацкий парламент и к настоящему моменту занимает 17 депутатских мест из 150.


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