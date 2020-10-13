Словацкий депутат получил реальный срок за распространение радикальной символики

Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики.

Как пишет Deutche Welle, в Словакии приговорен к лишению свободы на четыре года и четыре месяца лидер праворадикальной партии «Котлебовцы – Народная партия «Наша Словакия» (L SNS) Мариан Котлеба. Суд признал его виновным в поддержке идеологии, ставящей под угрозу гражданское общество и демократию, при помощи распространения соответствующей символики.

В своем последнем слове обвиняемый 43-летний политик заявил, что «не осознает себя совершившим какое-либо преступление». Он намерен опротестовать приговор в Верховном суде. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов. Если приговор ему все же будет утвержден, Котлеба потеряет депутатский мандат.

Это первый случай в истории Словакии, когда к тюремному заключению приговорен действующий парламентарий.

Котлеба известен как ультранационалист, отметившийся ненавистническими высказываниями в отношении народа рома, мигрантов и беженцев. Партия L SNS выступает против ЕС и требует выхода Словакии из НАТО. В 2016 году она вошла в словацкий парламент и к настоящему моменту занимает 17 депутатских мест из 150.