Отельеры дали прогноз о будущем системы «все включено» в Турции

Отельеры Турции предположили, что привычная туристам система «все включено» может вернуться в гостиницы уже летом 2021 года, сообщает АТОР.

Отельеры считают, что нынешняя система организации питания в отелях с «все включено» просуществует до конца апреля – начала мая 2021 года. А дальше, скорее всего, последует период смягчения требований – если, конечно, не будет ухудшения ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Эксперты также пояснили, что тот вариант «все включено», который есть в отелях сейчас, не выгоден гостиничному бизнесу.

«По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по «новой» системе с ограничениями, установленными сертификатом «Безопасного туризма», выше как минимум на 15% по сравнению с «доковидным» периодом», – рассказал топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции.

Как заявил один из топ-менеджеров в турецкой принимающей компании, продление действия программы «Безопасный туризм» не означает то, что требования к получению сертификата, в том числе по организации питания в отелях, останутся теми же, что и сегодня, до 2023 года.

«Как только позволит ситуация с распространением вируса, их наверняка будут смягчать и менять», – считает он.

По мнению экспертов, есть большие надежды, что с началом массовых чартерных программ в следующем году ситуация поменяется.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса. Так, по его мнению, пандемия изменила отдых, но не сильно. «Единственное изменение в системе all inclusive – то, что теперь блюда предлагают официанты, но сам шведский стол сейчас работает по тем же критериям, которые были ранее. Масочный режим действует за территорией отеля – в торговых центрах и общественном транспорте. В самой гостинице туристы отдыхают без масок», – отметил он.