Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

Пробы, взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам, это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Воды, которые идут от реки Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива. Все течения идут с севера на юг. Именно поэтому мы предполагали, что если происходит техногенное отравление залива, то оно может происходит именно с этой стороны. Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой», – заявил Озеров, слова которого приводятся на сайте Камчатского края.

Он также подчеркнул, что полигон в течение 20 лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. «Раз в квартал в течение 20 лет на Козельском полигоне производится отбор образцов на все вредные токсичные элементы. В целом этот мониторинг тоже показал, что каких-либо существенных выбросов с Козельского полигона нет. В общем, этот полигон существует уже 40 лет, там лежат ядохимикаты, и со временем его надо убирать. Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», – сказал Озеров.

Помимо этого, причиной сложившейся ситуации в прибрежной акватории Тихого океана, по мнению специалистов, не мог стать и Радыгинский полигон. «Что касается Радыгинского полигона, – на сегодняшний день он используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», – добавил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

Эту же информацию подтвердил в Facebook проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. Со ссылкой на заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ Кирилла Винникова, Земцов пишет, что версия утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась. «Она опровергается тем, что в реке Налычева и ее притоках обнаружены биоиндикаторные организмы: животные, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов в Авачинский залив. Также химический анализ воды из этих водоемов не выявил каких-либо значительных отклонений от нормы», – отметил он.

Версия с ракетным топливом, по словам Земцова, на данный момент также не имеет подтверждения, поскольку в воде не обнаружены его компоненты, в том числе гептил, или косвенные признаки его поступления. Версии с сейсмическими или вулканическими причинами происходящего также не получили своего подтверждения и были отклонены ведущими вулканологами страны. Распространившаяся в Сети информация об обнаруженном с помощью анализа космических снимков судне, осуществившем выброс в заливе, заслуживает внимания компетентных органов, однако по своему масштабу выброс не мог привести к наблюдавшимся на Халактырском пляже явлениям, отметил Земцов.

«Таким образом, на сегодняшний день команде ученых ДВФУ наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»). При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений», – добавил специалист.

По его словам, в пользу этой гипотезы говорят несколько фактов, а именно: желтая пена, характерная для цветения микроводорослей; спутниковые снимки, на которых специалисты по дистанционному зондированию Земли обнаружили широкую белую полосу прибоя, не соответствующую по ширине скорости ветра; и обнаруженные в пробах воды и желтой пены токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

«Открытым остается ряд вопросов: какие именно виды водорослей и какие именно виды токсинов привели к изучаемым явлениям; были ли причины «вредоносного цветения» природными или техногенными; и, наконец, как можно контролировать «красные приливы», чтобы не допустить повторения нынешних событий в будущем», – заключил Земцов.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров также заявил, что токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива.