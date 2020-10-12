Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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В Америке ищут способ победить Китай без войны

Отношения между США и Китаем будут главным конфликтом XXI века Susan Walsh/АР/ТАСС
Корифеи американской дипломатии призывают Соединенные Штаты прекратить воспринимать международные отношения как глобальный Дикий Запад. Вашингтон обязан играть по правилам даже против своих врагов. Только так он может их победить, не умерев сам и не унеся с собой в могилу весь остальной мир. Почему наглость США обеспокоила даже американских экспертов?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

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    Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

    12 октября 2020, 13:37

    Текст: Алина Назарова

    Пробы, взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам, это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

    «Воды, которые идут от реки Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива. Все течения идут с севера на юг. Именно поэтому мы предполагали, что если происходит техногенное отравление залива, то оно может происходит именно с этой стороны. Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой», – заявил Озеров, слова которого приводятся на сайте Камчатского края.

    Он также подчеркнул, что полигон в течение 20 лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. «Раз в квартал в течение 20 лет на Козельском полигоне производится отбор образцов на все вредные токсичные элементы. В целом этот мониторинг тоже показал, что каких-либо существенных выбросов с Козельского полигона нет. В общем, этот полигон существует уже 40 лет, там лежат ядохимикаты, и со временем его надо убирать. Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», – сказал Озеров.

    Помимо этого, причиной сложившейся ситуации в прибрежной акватории Тихого океана, по мнению специалистов, не мог стать и Радыгинский полигон. «Что касается Радыгинского полигона, – на сегодняшний день он используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», – добавил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

    Эту же информацию подтвердил в Facebook проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. Со ссылкой на заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ Кирилла Винникова, Земцов пишет, что версия утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась. «Она опровергается тем, что в реке Налычева и ее притоках обнаружены биоиндикаторные организмы: животные, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов в Авачинский залив. Также химический анализ воды из этих водоемов не выявил каких-либо значительных отклонений от нормы», – отметил он.

    Версия с ракетным топливом, по словам Земцова, на данный момент также не имеет подтверждения, поскольку в воде не обнаружены его компоненты, в том числе гептил, или косвенные признаки его поступления. Версии с сейсмическими или вулканическими причинами происходящего также не получили своего подтверждения и были отклонены ведущими вулканологами страны. Распространившаяся в Сети информация об обнаруженном с помощью анализа космических снимков судне, осуществившем выброс в заливе, заслуживает внимания компетентных органов, однако по своему масштабу выброс не мог привести к наблюдавшимся на Халактырском пляже явлениям, отметил Земцов.

    «Таким образом, на сегодняшний день команде ученых ДВФУ наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»). При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений», – добавил специалист.

    По его словам, в пользу этой гипотезы говорят несколько фактов, а именно: желтая пена, характерная для цветения микроводорослей; спутниковые снимки, на которых специалисты по дистанционному зондированию Земли обнаружили широкую белую полосу прибоя, не соответствующую по ширине скорости ветра; и обнаруженные в пробах воды и желтой пены токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

    «Открытым остается ряд вопросов: какие именно виды водорослей и какие именно виды токсинов привели к изучаемым явлениям; были ли причины «вредоносного цветения» природными или техногенными; и, наконец, как можно контролировать «красные приливы», чтобы не допустить повторения нынешних событий в будущем», – заключил Земцов.

    Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров также заявил, что токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке.

    Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива.


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