Россия и Турция пришли к договоренности по Карабаху

Россия и Турция готовы координировать свои действия для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров глав МИД стран Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

«Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорнокарабахского конфликта в мирное переговорное русло», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Министры обсудили эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха и выразили озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, а также высказались за немедленное прекращение боевых действий.

«Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», – отмечается в сообщении ведомства.

Также российская сторона привлекла внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масла в огонь конфликта между странами.

МИД заявлял, что воинственные заявления третьих сторон по ситуации в Нагорном Карабахе безответственны и контрпродуктивны.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.