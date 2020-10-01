Пашаева облили фекалиями

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подвергся нападению около здания телеканала 360, некий мужчина облил юриста фекалиями, об этом сообщил сам защитник в интервью каналу.

«Сегодня, в 10.45, при входе на телеканал 360 с присутствием журналиста телеканала 360 на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются», – заявил Пашаев в интервью каналу 360.

Он уточнил, что догнал нападавшего, и успел забрать его документы, но удержать злоумышленника не получилось.

«Я думаю, я его воспитаю так, что даже на его 10-е поколение ему в голову не придет такими вещами заниматься. Конечно, в рамках закона», – добавил Пашаев.

Адвокат пояснил, что вместе с нападавшим было трое других мужчин. Сам нападавший 1998 года рождения.

Пашаев уточнил, что считает нападение связано с его намерением разоблачить коррупционеров, заинтересованных лиц, которые «заказали дело Ефремова».

Напомним, Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.