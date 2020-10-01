Главком Сухопутных войск не исключил увеличения калибра танковых пушек

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков не исключил увеличения калибра российских танковых пушек.

«В настоящее время современные отечественные танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М оснащены 125-миллиметровыми пушками и обеспечивают использование широкой номенклатуры выстрелов. Это позволяет им успешно выполнять поставленные задачи. Вместе с тем повышение калибра танковых пушек не исключается», – приводит «Российская газета» слова Салюкова.

По его словам, российские военные получат новую линейку образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, передает ТАСС.

«В рамках опытно-конструкторских работ «Набросок» в 2022 году завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Плановым периодом государственного оборонного заказа спланирована их закупка», – сказал Салюков.

Поступление в войска этих образцов будет проводиться после переподготовки расчетов минометных комплексов.

«Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации по цели и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе», – уточнил главком.

Он рассказал также, что компактные ударные беспилотники, а также роботы и экзоскелеты будут интегрированы в российскую экипировку солдата будущего.

«В настоящее время в рамках одной из научно- исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего. Это боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса», – сообщил главком.

Это повысит ситуационную осведомленность бойца, обеспечит выполнение им боевых задач с минимальными физическими нагрузками и риском для жизни. Такой подход будет способствовать развитию боевой экипировки военнослужащих, учитывая современные тенденции развития образцов вооружения и технологий.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости. Уже получен определенный задел в этом направлении», – сказал Салюков.

Он пояснил, что такая техника позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск.

«Практическая реализация применения этих технических решений позволит на порядок увеличить количество энергии, циркулирующей на борту машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение вооружения на других принципах действия», – подчеркнул главком.

По словам Салюкова, малогабаритная ракета для ЗРК «Тор-М2» создается в России для борьбы с тактическими беспилотными летательными аппаратами.

«Сейчас наиболее эффективным в борьбе с тактическими беспилотниками является ЗРК «Тор-М2». Вместе с тем стоимость зенитных управляемых ракет комплекса значительно превышает стоимость малоразмерных дронов. С учетом этого сейчас выполняются работы по созданию относительно дешевой малогабаритной ракеты для этого комплекса», – сказал Салюков.

Он добавил, что сейчас также завершается создание 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

Главком отметил, что для войсковой противовоздушной обороны стратегические и оперативные беспилотные летательные аппараты являются типовыми объектами поражения.

«Существующая эшелонированная система ПВО в целом обеспечивает борьбу с ними с требуемой эффективностью», – подчеркнул генерал.

В четверг Сухопутные войска празднуют профессиональный праздник, утвержденный в 2006 году.

Напомним, в конце августа в пресс-службе УВЗ сообщили, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа.

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