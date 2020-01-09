Путину показали макет нового авианосца

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали модели проектируемого российского авианосца типа «Ламантин» и уже построенного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Модель демонстрировалась в Севастополе на выставке перспективного вооружения, президент осмотрел образцы вместе с вице-премьером Юрием Борисовым.

Президента также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени Нахимова Александр Гринкевич, передает ТАСС.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов показал Путину макеты морского авианесущего комплекса типа «Ламантин» и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Также президенту рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны, кораблей противоминной обороны.

Видеозапись с выставки опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com/i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.

Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему «Адмиралу Кузнецову», а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.

В СМИ появлялась информация, что новый авианосец может обойтись России в 300-400 млрд рублей.