Когда у России появится новый авианосец

В Петербурге на Международном военно-морском салоне показали макет нового российского авианосца «Ламантин». Это далеко не первый проект авианосца, который появился в России в последние годы. Однако вопрос, когда страна перейдет от создания макетов к строительству настоящих боевых кораблей, пока остается открытым.

В России на этой неделе был представлен макет новейшего авианосца проекта «Ламантин» (так же известного, как проект 11430Э). Его презентовали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге разработчики из Невского ПКБ. Они рассказали: оснащенный атомной двигательной установкой корабль предназначен для обеспечения базирования и боевого применения различных летательных аппаратов. Их, как предполагается, можно разместить до шестидесяти единиц, и кроме того – десяток беспилотников.

Если Минобороны даст добро, то создание нового российского авианосца «Ламантин» может занять 10-12 лет «от момента стартового выстрела», сообщил заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин. Все зависит от того, какие будут приняты решения по его облику, добавил он.

Таким образом, авиация может получить больше возможностей для уничтожения целей: воздушных, морских (в том числе подводных) и наземных, действуя, соответственно, в открытом океане, в море или в прибрежной зоне. Кроме того, они смогут обеспечивать боевую устойчивость корабельных группировок ВМС и прикрывать от ударов войска морского десанта во время его высадки.

Разработчики сообщают, что «Ламантин» оснащен трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами. Водоизмещение проектируемого корабля должно составить 75 тысяч тонн, максимальная длина – 350 метров. Для сравнения, максимальное водоизмещение авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» – 61 тыс. тонн, а наибольшая длина – 306 метров. Предполагаемая численность экипажа – 2,8 тыс. человек (у «Кузнецова» – 1980). Автономность плавания должна быть более чем вдвое дольше, чем у единственного на сей момент российского авианосца: около 120 суток против 45.

Можно было бы только порадоваться перспективам такого приобретения для ВМФ, тем более что «Кузнецов» по-прежнему находится в ремонте. По последним данным – до 2020 года, при том что весной ремонтные работы были выполнены всего на четверть. В Минобороны пока не выбрали проект авианосца на замену «Кузнецову», который как-никак в строю с 1987 года.

И вот появляется многообещающий проект, в котором используются наработки Невского бюро и уже опробованные технические решения. Все оборудование, которое там применяется, может быть изготовлено на предприятиях российского ВПК, заверяют разработчики – так что проблем с санкциями или с зависимостью от поставок из ближнего зарубежья не предвидится.

Но отметим, что главком ВМФ адмирал Николай Евменов, осмотревший представленный на салоне макет «Ламантина», высказался весьма осторожно:

«Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе».

«Строить мы их будем, но, наверное, сейчас время не пришло, – цитировал Евменова ТАСС. – Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее». Очевидно, что речь идет все о том же «Адмирале Кузнецове».

Стоит отметить, что проекты новых авианосцев вроде «Ламантина» презентуются практически ежегодно на тематических выставках. К примеру, в 2015 году Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) представил проект тяжелого атомного авианосца проекта 23000Э (шифр «Шторм») с характеристиками посерьезнее, чем у «Ламантина»: водоизмещением 95-100 тысяч тонн и палубным авиакрылом, состоящим из 80-90 летательных аппаратов.

В прошлом году в Подмосковье, на форуме «Армия-2018», Крыловский центр показал проект легкого многоцелевого авианосца, предназначенного для боевых действий в дальней морской и океанской зонах. Как сообщал тогда портал Sudostroenie.info, уже подтверждена техническая реализуемость проекта, выполнены оценки стоимости и места строительства (КГНЦ предлагал «Севмаш»), и все было готово для дальнейшего проектирования.

А уже в этом году, на форуме «Армия-2019», тот же КГНЦ показал концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой водоизмещением 76 тысяч тонн, способного нести при этом до сотни летательных аппаратов. Боевая эффективность такого корабля приближается к американскому авианосцу типа «Нимиц», подчеркивал и. о. гендиректора Крыловского центра Павел Филиппов.

Но тот же Филиппов признал: практические работы по созданию нового российского авианосца в ближайшие три года не начнутся из-за отсутствия финансирования. «Эти работы запланированы во второй половине нынешней госпрограммы вооружения, но не в ближайшее трехлетие, – уточнил и. о. директора КГНЦ. – До 2021 года включительно эти работы точно не начнутся, так как они не профинансированы».

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Игорь Хмельнов полагает, что скупиться на разработку и постройку авианосца не нужно. В комментарии газете ВЗГЛЯД адмирал назвал представленный проект «Ламантина» «нормальным». «Да, он дорогой, но ничего дешевого в этой жизни нет», – подчеркнул Хмельнов.

Адмирал напомнил, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что в ВМФ должны быть авианосные группы. О том же говорится в указе президента об основах госполитики России в области военно-морской деятельности до 2030 года. «Без крупных кораблей первого ранга, а авианосцев тем более, нам этот указ не выполнить... Я надеюсь, что наш президент кулак покажет и все будет выполнено», – надеется Хмельнов.

В то же время адмирал признался, что «давно привык» к разговорам о том, что Россия не в состоянии построить авианосец. Он напомнил, что «поднять строительство авианосцев» пытался еще создатель отечественного ракетно-ядерного флота адмирал Сергей Горшков, «но не получалось». «У нас пошли авианосные крейсеры,

у нас настоящих авианосцев нет, кроме «Кузнецова», который только наполовину авианосец, с дымящей трубой...

У него нет ядерной силовой установки. Так вышло, что не смогли мы эту тему поднять до конца», – сетует Хмельнов. Адмирал также указал на то, что сейчас Россия осталась и без «Адмирала Кузнецова» – он сейчас на ремонте и модернизации.

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр назвал появление макета «Ламантина» мечтами. «Придумывают что-то похожее на американское, на авианосцы класса «Нимиц». Хочется что-то большое и красивое. Но пока это только мечты. У нас даже эсминцы не строят, с советского времени ни одного не построили. Корветы только. И с фрегатами проблемы. Для нас проблема построить что-нибудь больше корвета», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

По его оценке, сейчас настоящий авианосный флот строит Китай, у которого есть для этого средства и возможности. «А у нас нет ни одной верфи, которая могла бы строить такие корабли. Единственная советская верфь для строительства авианосцев была в Николаеве и пока совершенно недоступна, поскольку она на Украине. Так что приходится всякие штуки рисовать», – отметил эксперт, не исключив, что Россия в будущем может заказать авианосец у китайцев, если те наладят их серийный выпуск.

Эксперт добавил, что не в пользу создания российского авианосца споры между военными, где нет единого мнения насчет целесообразности развития подобной программы. «Адмиралы хотят авианосец, как у американцев, что вызывает недовольство среди руководства Генштаба, потому что там сидят танковые генералы, которые считают, что тратить сумасшедшие деньги на авианосец – дурацкая затея», – пояснил Фельгенгауэр.

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По его словам, соревноваться с американцами и противостоять им с помощью авианосца бессмысленно. Однако для проведения операций в Сирии и других странах «авианосец – вещь очень полезная». Также авианосец эффективен на отдаленных театрах военных действий для прикрытия сил флота с воздуха. «Но сделать авианосец в единственном экземпляре – очень дорого. Американцы выпускают авианосцы сериями. Единичное производство – это как французский авианосец «Шарль де Голль», который в два раза меньше американского и в два раза дороже. Чтобы уменьшить стоимость серии, надо строить больше кораблей», – пояснил Фельгенгауэр.

С уверенностью можно сказать одно: создание авианосца не запланировано в госпрограмме вооружений на ближайшие годы. Об отношении к проекту «Ламантина» может свидетельствовать реакция заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, курирующего «оборонку». Он на Международном военно-морском салоне в Петербурге не стал осматривать модель авианосца «Ламантин». Он отреагировал на предложение осмотреть макет репликой «дальше пошли» и не стал подходить к модели авианосца. Это лишний раз вызывает только один вопрос: зачем инженеры-разработчики ведущих российских центров практически каждый год предлагают проекты, которые не идут дальше макетов?