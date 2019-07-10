Представлен новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на Международном военно-морском салоне в Петербурге представило новейший авианосец проекта 11430Э «Ламантин».

Макет авианосца демонстрируется на стенде ПКБ.

«Авианосец «Ламантин» предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты (ЛАК) различных типов, способных применять оружие и вооружение против воздушных, морских (подводных и надводных) сил, а также сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежных зонах, а также для обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и прикрытия войск морского десанта и сил его высадки от ударов и атак средств воздушного нападения противника», – передает ТАСС текст описания проекта.

Напомним, ранее в среду руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.