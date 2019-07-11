Названы сроки создания нового российского авианосца

На создание нового российского авианосца «Ламантин», если решение о его строительстве будет принято, уйдет около 10-12 лет, заявил заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

«От момента стартового выстрела это 10-12 лет. В зависимости от того, какие будут приняты решения по его облику», – передает его слова РИА «Новости».

Юхнин отметил, что в корабле используют наработки бюро и технические решения, которые ранее были уже опробованы. За счет этого, строительство авианосца не будет сопряжено с техническими рисками, пояснил он.

«То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», – отметил Юхнин.

Юхнин также сообщил, что на перспективном российском авианосце можно будет размещать беспилотники.

«Размещение беспилотников и их применение не представляет никакой технической сложности. Поэтому это, конечно, возможно. Самолеты размещать сложнее и их эксплуатировать, обслуживать», – сказал Юхнин.

Он добавил, что концепция авианосца «Ламантин» разрабатывалась исходя из возможностей размещения МиГов и Су, используемых сейчас в палубной авиации. Требования о размещении на авианосце перспективных самолетов пока не предъявлялись к предприятию.

Накануне Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Петербурге представило новейший авианосец проекта 11430Э «Ламантин».

При этом в среду руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.

«Ламантин» проекта 11430Э сможет нести до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.