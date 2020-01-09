Стало известно о взрыве в здании ЦБ в Москве

Взрыв газового баллона произошел в здании Центробанка на Неглинной улице в центре Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв произошел во время ремонтных работ. Пострадал один сотрудник. На место выехали оперативные службы.

Между тем в пресс-службе регулятора сообщили РИА «Новости», что информация о взрыве газового баллона в здании ЦБ не соответствует действительности.

Позже появилась информация, что в руках у пострадавшего сотрудника взорвался баллон не с газом, а с фрионом. Мужчина обслуживал холодильные камеры в столовой и нарушил технику безопасности.

Пожарная сигнализация не сработала, у мужчины пострадала левая рука. Первую помощь ему оказали коллеги.

Это уже не первый инцидент в здании Банка России. В августе 2018 года в Москве в здании Центробанка произошел пожар.