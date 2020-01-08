В Иране заявили об отсутствии связи пилотов разбившегося самолета с диспетчерами

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что пилоты разбившегося в Иране украинского самолета Boeing 737 не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом, сообщает агентство Mehr.

«У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом»,– сказал Абедзаде, передает РИА «Новости».

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась» – также подтвердил представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде телерадиокорпорации IRIB.

Ранее Абедзаде заявил, что Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

При этом посольство Украины в Ираке сообщило, что все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными.