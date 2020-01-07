Трампа раскритиковали за «безмозглую» политику в отношении Ирана

|
7 января, вторник | Последнее обновление — 17:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прибыл в Дамаск
Разделы
Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию
2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США
Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе
Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Убийство иранского генерала меняет правила войны
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Из нашей жизни ушла чернуха
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера
Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Какими будут смартфоны будущего
Обсуждение: 6 комментариев
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook