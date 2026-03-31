Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Песков заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские войска продолжают движение вперед по всей линии фронта.
Песков подчеркнул: «Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».
Он также отметил, что текущая ситуация складывается не в пользу Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными для Вооруженных сил России на минувшей неделе.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.
После освобождения Брусовки российские войска приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс на несколько километров.