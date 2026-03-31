    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 13:53 • Новости дня

    Песков заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские войска продолжают движение вперед по всей линии фронта.

    Российские вооружённые силы продолжают наступление по всей линии фронта, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

    Он также отметил, что текущая ситуация складывается не в пользу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными для Вооруженных сил России на минувшей неделе.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.

    После освобождения Брусовки российские войска приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс на несколько километров.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    31 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Над Ленинградской областью в ночные часы нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.

    В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.

    Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.

    Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.

    Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.

    Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    31 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки дронов уничтожены 17 БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью.

    В конце марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. Дрозденко указывал, что регион «в последнее время испытывает серьезное давление» из-за «попыток атаковать портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами». Он заявил, что «порты продолжают работать, отгружать продукцию».

    30 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Два автобуса с телами погибших украинских военных были замечены у Чернигова

    Tекст: Ольга Иванова

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» заметили утром на въезде в Чернигов после удара по базе украинских БПЛА возле села Анисов.

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» были замечены на въезде в Чернигов после удара по базе подразделений беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о транспорте с телами погибших украинских военных.

    Лебедев рассказал, что ночью 30 марта в районе села Анисов Черниговской области, где размещаются украинские подразделения БПЛА, был нанесен удар. Подпольщик добавил: «Прилетело к ним в бараки. Раненых вывозили и в Чернигов, и в соседнюю с местом прилета Куликовку… утром на въезде в Чернигов заметили два микроавтобуса с надписью «груз 200». Автобусы были хорошо загружены».

    По данным подполья, после атаки раненых также увозили в медицинские учреждения Чернигова и Куликовки. Общее количество погибших и пострадавших не уточняется. Власти Украины официально пока не комментировали произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бывший аэродром на севере Чернигова был поражен.

    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    31 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    Считавшийся пропавшим морпех шесть дней вел разведку в тылу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский морпех с позывным «Алтай» шесть дней в одиночку вел разведку у позиций украинских военных на добропольском направлении, все это время бойца считали пропавшим без вести, сообщил сам военнослужащий.

    Боец 61-й гвардейской бригады действует в интересах группировки войск «Центр», он шесть дней находился у позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал разведку, хотя сослуживцы уже считали его пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    При выдвижении на задачу попал под удар вражеского беспилотника. «Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб», – сообщил «Алтай».

    Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара, воспользовавшись дымом. По его словам, после выхода на связь он понял, что нужно продолжать выполнение боевой задачи и решил двигаться вглубь, несмотря на опасность. Морпех подчеркнул, что опасно было и впереди, и на пути обратно, но он сделал выбор идти дальше.

    В последующие дни «Алтай» действовал в одиночку. Он осторожно передвигался короткими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений и фиксировал позиции противника. За это время военнослужащий выявил несколько точек размещения ВСУ, а когда к району вышли российские подразделения, передал им координаты. Морпех добавил, что изначально заходил на задачу как штурмовик, но фактически выполнил функции разведчика.

    В 2025 году на Запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, пережившего атаку двух FPV-дронов и пять суток обстрелов.

    Российские военные два месяца в тылу на покровском направлении находились без маскировки своего присутствия и ежедневно передавали командованию разведданные о передвижениях ВСУ.

    31 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
    Tекст: Антон Антонов

    Четыре беспилотника были сбиты над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Ленинградской области введен режим опасности БПЛА. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.

    31 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Эксперт допустил открытие Украиной нового подводного фронта

    Эксперт Степанов допустил открытие Украиной нового подводного фронта

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое использование на Украине подводных автономных систем грозит открытием нового фронта, а первой зоной риска может стать акватория Черного моря, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Украина может начать массовое применение подводных беспилотных систем, что свидетельствует о формировании подводного фронта, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По словам эксперта, эти технологии разрабатываются в рамках учений НАТО уже длительное время, передает ТАСС. Степанов уточнил: «Следующей логикой развития диверсий будет массовое применение подводных автономных систем. Компактных, малозаметных и из материалов, которые затрудняют их детекцию, все эти технологии уже длительное время отрабатываются в рамках учений НАТО». Он отметил, что с высокой долей вероятности подобные системы уже применялись для диверсий на морских коммуникациях.

    Степанов объяснил, что Черное море может стать первичной зоной испытаний таких устройств, после чего их применение может распространиться на флот и подводную инфраструктуру. Эксперт считает, что это может стать предвестником атак на «Турецкий поток» и другие газотранспортные коридоры. Несмотря на закрытую акваторию Каспия, в этом регионе уже фиксировались диверсии с использованием воздушных дронов, и не исключается, что аналогичный сценарий возможен с применением подводных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ на Черном море.

    30 марта 2026, 22:31 • Новости дня
    В трех районах Ленобласти объявили воздушную тревогу из-за БПЛА

    Дрозденко сообщил об угрозе БПЛА в Ленобласти и ограничении интернета

    Tекст: Вера Басилая

    В Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области введен режим воздушной опасности, возможны перебои со скоростью мобильного интернета, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    В трех районах Ленинградской области объявлена воздушная опасность из-за возможной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Александр Дрозденко.

    В сообщении главы региона говорится, что возможно понижение скорости мобильного интернета. Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области в Лужском, Киришском и Тосненском районах.

    В ночь на воскресенье 31 дрон атаковал Ленинградскую область.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в деревне Систо-Палкино и повредили его.

    Порты Ленинградской области продолжают функционировать и обеспечивать отгрузку продукции, несмотря на рост попыток атак со стороны беспилотников с Украины.

    30 марта 2026, 23:55 • Новости дня
    ПВО сбила 58 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 58 украинских беспилотников над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 58 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск 32 дрона были сбиты над Брянской областью, еще 15 – над Смоленской, пять – над Белгородской, по два – над Курской, Новгородской и Псковской областями, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа с 14.00 до 20.00 мск в Брянской, Курской, Белгородской и Смоленской областях.

    30 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над регионами России за шесть часов 98 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа в Брянской, Курской, Белгородской и Смоленской областях, сообщило Министерство обороны.

    За шесть часов силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в Max Минобороны. Инцидент произошёл 30 марта с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

    Из них 41 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области и 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.

    Все аппараты были сбиты дежурными расчетами ПВО. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата в ночь с воскресенья на понедельник.

    В Мелитополе Запорожской области украинские беспилотники нанесли удар по жилым кварталам. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, четверо из которых женщины.

    30 марта 2026, 23:15 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Ленинградской области введен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области по всей территории», – сообщил Дрозденко в Max.

    Росавиация сообщила в Max, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режим воздушной опасности ввели в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

    31 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили переброшенные к Сопычи резервы ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила резервы вооруженных сил Украины, переброшенные для захвата села Сопычь на Сумском направлении.

    «Некрологи украинских военнослужащих подтверждают уничтожение резервов второго батальона 33 ошп, переброшенных на данный участок фронта для захвата села Сопычь», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Бои на Сумском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, штурмовики группировки «Север» ведут наступление и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Иволжанского, Бачевска, Эсмани, Мирополья и Новой Сечи.

    «Северяне» за сутки продвинулись до 400 м на 20 участках Сумского района и на четырех – в Глуховском. В Шосткинском районе украинское командование перебрасывает подкрепления из тыловых районов, однако их перемещения своевременно вскрываются, что позволяет наносить огневое поражение.

    В районе села Малая Корчаковка идут ожесточенные стрелковые бои. В Краснопольском районе не прекращаются столкновения около Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают наступление, отодвигая украинские подразделения от границы и нанося удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Замуловки, Нестерного и Белого Колодезя. На Липцовском и Волчанском направлениях отмечены продвижения «Северян» до 500 м, в Великобурлукском – до 200 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    31 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    ВСУ применили высокоскоростные БПЛА для атак в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные БПЛА, чтобы снизить их слышимость во время атаки, рассказал сотрудник УФСБ по республике.

    Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, чтобы снизить их слышимость при атаках, передает РИА «Новости».

    Сотрудник УФСБ по республике сообщил, что ВСУ используют БПЛА, которые летят с большой скоростью и могут быть полукоптерного типа на электродвигателях.

    Он подчеркнул: «ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение».

    По его словам, такие характеристики достигаются за счет модификации уже существующих моделей дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска на донецком направлении начали применять ударные «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами.

    Украинские силы под Донецком используют дроны-матки и нестандартные частоты для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

    Ранее ВСУ при атаке Донецка впервые применили американский ударный БПЛА самолетного типа Hornet с дальностью поражения до 145 километров.

    31 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали рост обращений из-за вербовки спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители ДНР стали чаще обращаться в дежурную часть УФСБ из-за попыток вербовки украинскими спецслужбами, рассказала официальный представитель УФСБ по региону Арина Клепанова.

    Клепанова рассказала, что жители Донецкой Народной Республики стали чаще обращаться в дежурную часть управления ФСБ по региону из-за попыток вербовки со стороны украинских спецслужб, передает ТАСС. Она отметила, что среди обратившихся есть как подростки, так и взрослые, которые сообщают о случаях давления и подробно объясняют, как проходил процесс попытки их вовлечения.

    По словам Клепановой, в последнее время количество подобных обращений значительно выросло, что свидетельствует о возросшей бдительности местных жителей. Она подчеркнула: «Действительно на номера дежурной части УФСБ звонят подростки, звонят люди, которые действительно в растерянности, они объясняют ситуацию, как происходил процесс [вербовки]. Случаи участились, наши граждане стали более бдительны».

    В управлении ФСБ подчеркнули, что оперативные сотрудники оперативно реагируют на подобные обращения и проводят необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего давления на жителей Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и иностранные спецслужбы активизировали попытки подкупа жителей ЛНР для организации терактов и поджогов административных зданий.

    Сотрудники ФСБ пресекли деятельность пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославской области, завербованных через зарубежные мессенджеры.

    ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры для диверсий на транспорте и объектах энергетики.

    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    Италия не пустила американские бомбардировщики на Сицилию
    НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

