Tекст: Елизавета Шишкова

Российские вооружённые силы продолжают наступление по всей линии фронта, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

Он также отметил, что текущая ситуация складывается не в пользу Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными для Вооруженных сил России на минувшей неделе.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.

После освобождения Брусовки российские войска приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс на несколько километров.