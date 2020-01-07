Число пострадавших в давке на церемонии прощания с Сулеймани возросло до 190 человек

В результате давки на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани пострадали 190 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков.

«Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова главы скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

По уточненным данным, погибли 32 человека. Ранее сообщалось о гибели 35 человек.

Как сообщает телеканал Press TV, похороны генерала Касема Сулеймани в городе Керман отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним. Отмечается, что миллионы скорбящих собрались в городе.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.