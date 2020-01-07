Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством Бригитте Бирляйн и привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Курц уже во второй раз стал главой правительства Австрии. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, передает РИА «Новости».

Ранее Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с «Зелеными». Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, которым стал лидер «Зеленых» Вернер Коглер, 13 министров и двух госсекретарей.

Напомним, в мае 2019 года Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха». Правительство возглавила глава конституционного суда Бригитте Бирляйн, которая стала первой женщиной-канцлером Австрии.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, чего ждать России от возвращения Курца на пост канцлера Австрии.