США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза по Ираку

Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, следует из заявления постоянного представительства США при ООН.

«Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря. Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена – Россия и Китай – не позволили опубликовать заявление СБ», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

Именно это стало поводом того, что Вашингтон обвинил Москву и Пекин в «подрыве доверия к Совету Безопасности».

«Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников», – сказано в документе.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Так США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.