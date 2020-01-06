Политолог: Растущая роль ЧВК говорит о возврате мира в Средневековье

«Использование частных военных компаний и прокси-армий стало порождением новой смутной эпохи, которой предшествовал развал системы международных правил и отношений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал участившееся использование разными странами наемных войск для решения своих военно-политических задач.

«Роль ЧВК и прокси-армий явно растет. В ситуации, когда полноценная межгосударственная война выглядит крайне рискованной и когда в противостоянии участвуют крупные или ядерные державы – прямое столкновение чревато цепочкой последствий, которыми трудно управлять. Потому сейчас все чаще используются формы непрямых, но достаточно ожесточенных противодействий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Но это было и раньше. Холодная война в значительной степени состояла из противоборств чужими или получужими руками на периферийных фронтах, в то время как на основном советско-американском фронте все было очень четко, жестко и подчинялось определенным правилам», – напомнил собеседник.

При этом сегодня действия прокси-армий стали более коммерциализированными и менее политизированными, считает эксперт. «Тогда в прямых боевых действиях участвовали те силы, которые боролись за какие-то конкретные территории. Это были, например, национально-освободительные движения. Сегодня им на смену пришли наемные войска, выполняющие свои функции за определенное вознаграждение», – полагает Лукьянов.

По его словам, такое положение дел возвращает мир «в ситуацию Европы до 17 века, то есть до того времени, когда появились национальные государства и регулярные армии». «Не буквально, конечно, но некоторые особенности воссоздаются. Ведь использование ЧВК и прокси-армий стало порождением новой смутной эпохи, которой предшествовал развал системы международных правил и отношений», – добавил политолог, предположив, что в будущем такой подход станет основной формой противодействия оппонентам.

«Но есть различия. Например, тот же Израиль не использует прокси, но использует тайные операции. Это одна форма. А другую форму продемонстрировал Трамп, открыто уничтожив высокопоставленного военного оппонирующей страны. И здесь возникает вопрос: «А что лучше?», – продолжил собеседник.

«Когда подобные действия совершаются открыто – это вроде как честнее. Но, с другой стороны, это приводит к негативным последствиям и резкой эскалации. А когда действия совершаются как бы скрытно – возможные последствия проще отыграть назад», – пояснил эксперт.

Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие военные «начали постепенно направляться» в Ливию. В их задачи входят «координационные действия», которые должны «обеспечить безопасность» правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

«Наши боевые силы будут состоять из других людей. Не из нашей армии», – подчеркнул Эрдоган, намекая на использование частных военных компаний.

По версии главы Турции, сейчас в Ливии якобы находятся 2,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер» и 6 тыс. бойцов из Судана.

«Почему мы не должны отправляться туда?» – заявил Эрдоган, добавив, что о помощи Турцию «попросило легитимное правительство» Ливии.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт.

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