Иран пообещал ударить по американским военным объектам

Военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN сообщил о подготовке удара по военным объектам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

«Именно Америка начала войну. Поэтом они должны принять достойный ответ на свои действия», – сказал Дехган, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ответный удар будет нанесен именно вооруженными силами Ирана, а не связанными с ним военизированными формированиями в регионе.

Кроме того, Дехган ответил и на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударить по 52 объектам в Иране. «Если он говорит 52, мы говорим 300 – и мы можем достать их» – сказал он.

«Америка начала войну. Поэтому им следует принять соответствующую реакцию на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, это удар по американцам, равный тому, который они нанесли», – еще раз подчеркнул Дехган.

Напомним, американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости штаты готовы нанести удары по 52 иранским объектам.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.