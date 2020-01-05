В Карелии возбуждено дело из-за смерти четверых мужчин при пожаре

В Карелии следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех мужчин при пожаре в поселке Бочилово Пудожского района.

«Медвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, пожар произошел в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что инцидент произошел 4 января.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти потерпевших.

Ранее сообщалось, что больше 400 человек спасли сотрудники МЧС в первый день нового года.