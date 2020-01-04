США предостерегли Ирак от шагов против присутствия американских войск

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал парламент Ирака не выступать против присутствия американских войск.

О'Брайен заявил, что США «были очень щедры» с Ираком, потратили «много крови и денег», так что будут «очень разочарованы» в случае «каких-либо неблагоприятных решений» относительно возможности «продолжать помогать народу Ирака»,

Советник президента США выразил надежду, что «народ Ирака будет благодарен за защиту иракского суверенитета», передает РИА «Новости».

О'Брайен также заверил, что действия президента США Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани «соответствуют конституционным полномочиям».

Он призвал Иран отказаться от «пути дальнейшей эскалации» и «сесть с США» за стол переговоров. О'Брайен заявил, что Иран должен «отказался от ядерной программы», «войны через своих представителей», «прекратить брать заложников».

О'Брайен сказал, что Ирану следует «вести себя как нормальная страна, стать частью мирового сообщества».

По версии США, убийство Сулеймани должно «предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие».

Напомним, в ответ на убийство в Ираке американского контрактника из числа гражданских США нанесли удары в Ираке и Сирии. В Багдаде демонстранты ворвались в посольство США. США обвинили в нападении Иран и убили командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

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