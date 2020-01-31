Флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе

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31 января, пятница | Последнее обновление — 22:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийские войска обнаружили в освобожденных районах оружие западного производства
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ
Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России
Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия
Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии
Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians
Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции
Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
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