Россия окажет гуманитарную помощь КНР в связи с коронавирусом

Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с распространением нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Минпромторг оценивает первые объемы гумпомощи Китаю, МЧС уже находится в состоянии шестичасовой готовности к вылету, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о двух первых случаях заболевания коронавирусом в России.

Российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. В охваченном коронавирусом Ухане возник дефицит защитных средств, в пятницу стало известно о ликвидации подпольной фабрики по производству поддельных масок на юге КНР.

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