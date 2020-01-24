Стало известно о дефиците защитных средств в охваченном коронавирусом Ухане

Больницы китайского города Ухань, охваченного новым типом коронавируса, остро нуждаются в защитных масках и одежде, имеющихся запасов хватит максимум на пять дней. Медучреждения обращаются к населению с просьбой о сборе необходимых вещей.

Восемь больниц Уханя опубликовали объявления с просьбой к общественности о сборе защитных средств, в том числе защитных очков, операционных масок, одноразовых медицинских масок, медицинских респираторов, медицинских шапок, защитной одежды, защитных козырьков и других, передает РИА «Новости».

Также сотрудники нескольких местных медучреждений на условиях анонимности рассказали изданию Paper.cn, что имеющихся запасов хватит лишь максимум на пять дней.

Медицинскому персоналу, который работает «на передовой», не хватает масок, одноразовой защитной одежды, они надеются на помощь населения. Они утверждают также, что количество больных якобы растет с каждым днем, эпидемиологическая ситуация очень тяжелая, тратится большой объем имеющихся защитных материалов.

Ситуацию усугубляет то, что на фоне наступающих выходных по случаю Нового года по лунному календарю поставщики, а также курьерские службы не работают в штатном режиме.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, в результате которого, по последним данным, умерли 26 человек.

Вирус распространился и за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе, а также разбиралась, можно ли заразиться через посылку из КНР.