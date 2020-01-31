Посольство занялось ситуацией с задержанием в аэропорту Вильнюса российской журналистки

Сотрудники посольства России в Литве выясняют обстоятельства задержания в Вильнюсском международном аэропорту корреспондента телеканала «Звезда» Юлии Шатиловой, сообщили в диппредставительстве.

В посольстве сообщили, что представители диппредставительства «находятся в аэропорту для выяснения обстоятельств инцидента», передает ТАСС.

СМИ сообщают, что Шатилову задержали при прохождении паспортного контроля. Ей было заявлено об аннулировании визы.

В службе охраны госграницы Литвы заявили, что информация подобного характера не может оглашаться в связи с охраной личных данных граждан.

Корреспондент телеканала планировала подготовить сюжет о деятельности поисковиков литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты». Эти данные подтвердил руководитель организации Виктор Орлов.

О проблемах, которые у корреспондента российского телеканала возникли в аэропорту, Орлов в том числе узнал и от нее самой.

«Журналистка по телефону сказала мне о возникших трудностях», – сказал руководитель поисковиков.

Между тем Sputnik «Литва» сообщает, что журналистка собиралась «сделать материал по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за «симпатии» к России, но была задержана по прилету в пятницу».

Серия репортажей должна была попасть в программу «Главное с Ольгой Беловой».

Телеканал «Звезда» уже потребовал у литовских властей официальных объяснений задержания их сотрудницы, передает РИА «Новости».

Отметим, что власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ.

В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».