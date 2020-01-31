Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через территорию Украины с 1 января подорожал на 2% и может обойтись более чем в 7 млрд долларов за пять лет, следует из проекта договора между компаниями Газпром и Нафтогаз.

Контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019 года. Однако источник РБК в Газпроме уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд кубометров: 65 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался.

Согласно проекту пятилетнего договора, стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составит 31,72 доллара за 1 тыс. кубометров с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке 2,66 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км. При транзите 225 млрд кубометров за пять лет Нафтогаз сможет заработать не менее 7,13 млрд долларов.

Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке 2,61 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%. При этом источник, близкий к российской стороне переговоров с Нафтогазом, отметил, что итоговый тариф вырос, но снизились объемы прокачки газа через Украину.

В то же время заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает, что ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем контракте, который действовал 10 лет до конца 2019 года, ставка транзита не была фиксированной и вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объемам прокачки. При фиксированной ставке начиная с 2021 года, когда минимальный объем транзита российского газа снизится до 40 млрд кубометров, этот тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС.

Если Газпром решит нарастить поставки в Европу через Украину сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц – в 1,2 раза, на сутки – в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Кроме того, в январе стартовали поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу».