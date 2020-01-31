Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, перед едой и приготовлением пищи, а также уделять особое внимание тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук.

Также рекомендуется надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и менять ее на новую каждые два-три часа. Отдавать предпочтение следует гладким прическам, потому что в местах скопления людей распущенные волосы увеличивают риск инфицирования.

Также нужно избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия и чаще проветривать помещения.

В случае заражения коронавирусом следует минимизировать контакты со здоровыми людьми. При вынужденном контакте обязательно использовать одноразовую маску, меняя ее на новую каждый час.

При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности одноразовым платком и пользоваться только личной или одноразовой посудой, изолировать от домочадцев собственные предметы личной гигиены и проводить влажную уборку дома ежедневно.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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