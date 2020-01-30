Стало известно о приостановке доставки товаров с AliExpress

Магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае, утверждают СМИ.

Сообщения с просьбой отменить заказ приходят украинским покупателям, передает УНИАН.

По этим данным, продавцы обязуются вернуть деньги за заказ.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли заразиться новым коронавирусом, получив посылку из Китая.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.