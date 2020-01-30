Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза

Совет Федерации на заседании в четверг проголосовал за принятие закона о введении в Совете безопасности должности заместителя председателя.

Согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом, передает РИА «Новости».

Зампред Совбеза обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совбеза могут быть граждане России, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.