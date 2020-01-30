Японский миллиардер отменил женский конкурс для совместного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, объявивший конкурс для девушек, которые хотели бы полететь вместе с ним на Луну, заявил о прекращении проекта.

Соответствующее объявление обнародовано на странице Маэдзавы в Twitter, передает РИА «Новости».

В сообщении указывается, что «в связи с причинами личного характера» он «проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и в этой связи потребовал отмены программы».

«Несмотря на мое искреннее стремление участвовать в шоу, часть меня все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу», – добавил миллиардер.

Он уточнил, что заявки подали более 27,7 тыс. человек. Согласно изначальным условиям конкурса, заявки могли подать женщины, которые «не состоят в браке, старше 20 лет и позитивно настроены и веселы».

Кроме того, претендентки должны были быть готовы всерьез приступить к подготовке полета, уметь наслаждаться жизнью, высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире.

«Я осознаю, что разочаровал множество людей – тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу свои извинения всем за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль», – добавил в другом сообщении миллиардер.

Ранее Юсаку Маэдзава объявил конкурс для женщин, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.

Сообщалось также, что миллиардер будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket).

На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава заявлял, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.