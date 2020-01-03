Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен

Согласно декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского, в конце декабря он получил более 210 тыс. долларов от студии «Квартал 95».

По декларации от 3 января, он в конце декабря получил роялти в размере 4,8 млн гривен (205,9 тыс. долларов) от студии «Квартал 95», а также 104 тыс. гривен (4,3 тыс. долларов) компенсации за пользование торговой маркой, передает РИА «Новости».

Зеленский является основателем студии «Квартал 95», которая производит фильмы, сериалы и юмористические передачи, однако говорил, что вышел из бизнеса.

Роялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз.

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