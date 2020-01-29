Путин помиловал израильтянку Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

В воскресенье Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. В понедельник за ее помилование выступила подмосковная комиссия по помилованию, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии.

Израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В конце 2019 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать Иссахар.