Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию областной комиссии помиловать израильтянку Наам Иссахар.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В воскресенье Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. В понедельник подмосковная комиссия по помилованию посчитала целесообразным помилование Наамы Иссахар. Перед этим за это высказалась и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, президент Путин 23 января провел в Израиле встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо». Позднее в Кремле разъяснили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту с просьбой о помиловании.

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