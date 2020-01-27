Москалькова направила в комиссию по помилованию рекомендации относительно Иссахар

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в комиссию по помилованию с просьбой рекомендовать помилование в отношении израильтянки Наамы Иссахар, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«На вашем рассмотрении находится ходатайство о помиловании гражданки государств Израиля и США Наамы Иссахар... прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич (Горбылев, председатель комиссии по помилованию – прим. ВЗГЛЯД), и членов комиссии по помилованию на территории Московской области рекомендовать применение акта помилования», – передает РИА «Новости» текст обращения Москальковой.

В отношении прошения о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел в Израиле встречу с матерью Иссахар и заявил ей, что «все будет хорошо». Однако позже в Кремле разъяснили, что процесс освобождения израильтянки тормозит тот факт, что сама она не обращалась к российскому лидеру с просьбой о помиловании.

В итоге в воскресенье стало известно, что Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18.00.

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